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Житель Кингисеппа, выбросивший сожительницу из окна, арестован
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Житель Кингисеппа, выбросивший сожительницу из окна, арестован 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В Кингисеппском районе Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Вечером 7 августа 44-летний мужчина находился в своей квартире на улице Октябрьской в Кингисеппе вместе с 39-летней сожительницей. В состоянии алкогольного опьянения злоумышленник выбросил женщину из окна. От полученных телесных повреждений она впоследствии скончалась в больнице.
Мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления.
Как отмечает пресс-служба Следственного комитета Ленобласти, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение хулиганства, кражи, а также покушения на изнасилование.
Расследование уголовного дела продолжается.
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