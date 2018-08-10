Задержан подозреваемый в убийстве 23-летней Майи Капустиной

Девушка пропала 5 августа. На следующий день по факту ее убийства было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, преступление совершил ее знакомый. Она была у него в гостях в квартире на бул. Юбилейный. Злоумышленник убил девушку, спрятал тело в подвале, а с ее родителей стал требовать 4 млн рублей, инсценировав таким образом похищение.

Расследование продолжается.