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Задержан подозреваемый в убийстве 23-летней Майи Капустиной
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Задержан подозреваемый в убийстве 23-летней Майи Капустиной 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
33-летний житель Сормовского района подозревается в убийстве 23-летней Майи Капустиной, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Девушка пропала 5 августа. На следующий день по факту ее убийства было возбуждено уголовное дело.
Как выяснилось, преступление совершил ее знакомый. Она была у него в гостях в квартире на бул. Юбилейный. Злоумышленник убил девушку, спрятал тело в подвале, а с ее родителей стал требовать 4 млн рублей, инсценировав таким образом похищение.
Расследование продолжается.
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