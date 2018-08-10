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«Убил и стал требовать 4 млн рублей». Найдено тело девушки с татуировками
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«Убил и стал требовать 4 млн рублей». Найдено тело девушки с татуировками 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— В Сормове задержан 33-летний подозреваемый в убийстве девушки, которая безвестно пропала 5 августа 2018 года, — сообщили в СКР Нижегородской области.
6 августа следователи СО по Сормовскому району СУ СК России по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения 23-летней Майи Капустиной возбуждили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении данного преступления в порядке ст.ст. 91–92 УПК РФ задержан 33-летний знакомый девушки. В подвале дома на Юбилейном бульваре, в котором проживал подозреваемый, обнаружено и тело погибшей девушки с признаками насильственной смерти.
По версии следствия, 5 августа вечером девушка была у него в гостях. Мужчина убил ее и спрятал тело в подвале, а затем стал требовать с ее родителей деньги в сумме 4 миллионов рублей, инсценировав, таким образом, ее похищение.
В настоящее время следователи СК работают с подозреваемым. Ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.
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