«Убил и стал требовать 4 млн рублей». Найдено тело девушки с татуировками

— В Сормове задержан 33-летний подозреваемый в убийстве девушки, которая безвестно пропала 5 августа 2018 года, — сообщили в СКР Нижегородской области.

По подозрению в совершении данного преступления в порядке ст.ст. 91–92 УПК РФ задержан 33-летний знакомый девушки. В подвале дома на Юбилейном бульваре, в котором проживал подозреваемый, обнаружено и тело погибшей девушки с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, 5 августа вечером девушка была у него в гостях. Мужчина убил ее и спрятал тело в подвале, а затем стал требовать с ее родителей деньги в сумме 4 миллионов рублей, инсценировав, таким образом, ее похищение.

В настоящее время следователи СК работают с подозреваемым. Ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.