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В Петербурге на стадионе нашли трупы двух братьев
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Источник: в Петербурге на школьной спортплощадке нашли тела двух мужчин 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Тела двух братьев, мужчин в возрасте 28 и 32 лет, найдены на спортплощадке школы в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах.
По данным источника, около 12 часов в пятницу в полицию позвонили очевидцы, сообщившие, что двое мужчин лежат неподвижно на спортивной площадке у школы № 583 на проспекте Авиаконструкторов, 14.
"Прибывшие на место медики зафиксировали смерть обоих мужчин, которые оказались братьями в возрасте 28 и 32 лет, проживавшими недалеко от школы", — сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что в настоящее время тела направлены на экспертизу. Районный отдел Следственного комитета начал доследственную проверку. Официальным комментарием ведомства РИА Новости не располагает.
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