Источник: в Петербурге на школьной спортплощадке нашли тела двух мужчин

С. - ПЕТЕРБУРГ , 11 авг — РИА Новости . Тела двух братьев, мужчин в возрасте 28 и 32 лет, найдены на спортплощадке школы в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах

По данным источника, около 12 часов в пятницу в полицию позвонили очевидцы, сообщившие, что двое мужчин лежат неподвижно на спортивной площадке у школы № 583 на проспекте Авиаконструкторов, 14.

"Прибывшие на место медики зафиксировали смерть обоих мужчин, которые оказались братьями в возрасте 28 и 32 лет, проживавшими недалеко от школы", — сказал собеседник агентства.