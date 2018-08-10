Ещё
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста арестован на полтора месяца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины

Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста арестован на полтора месяца 

RT на русском 1 час назад
Фото: nn.ru
Обвиняемого в убийстве журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова заключили под стражу на полтора месяца.
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области объяснили, почему следователь ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу: он совершил особо тяжкое преступления и скрылся с места преступления.
«Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Защита просила не удовлетворять ходатайство, по причине психического здоровья обвиняемого, но суд решил поддержать запрос следователя.
Подозреваемого задержали 9 августа.
RT на русском: последние новости
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в канадском Фредериктоне Дело о смерти пациентки после неправильного диагноза в Сочи передали в суд Глава СБ МВД Саратовской области обвиняется в получении взятки в размере 6 млн рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране95
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины1
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть26
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение