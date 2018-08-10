Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста арестован на полтора месяца

Обвиняемого в убийстве журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова заключили под стражу на полтора месяца.

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области объяснили, почему следователь ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу: он совершил особо тяжкое преступления и скрылся с места преступления.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Защита просила не удовлетворять ходатайство, по причине психического здоровья обвиняемого, но суд решил поддержать запрос следователя.

Подозреваемого задержали 9 августа.