Жительницу Чайковском подозревают в убийстве дочери

По данным следователей, утром 8 августа мать девушки на почве личных неприязненных отношений нанесла спящей дочери множественные удары топором. Молодая женщина скончалась на месте от полученных ранений.

48-летняя мать убитой скрылась с места преступления. В ночь на 10 августа полиция задержала её в Ижевске

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения по стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает ведомство.