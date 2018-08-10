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Жительницу Чайковском подозревают в убийстве дочери
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Жительницу Чайковском подозревают в убийстве дочери 

АиФ Пермь 29 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Как сообщает СКР по Пермскому краю, тело девушки нашёл 9 августа в квартире в Чайковском её брат.
По данным следователей, утром 8 августа мать девушки на почве личных неприязненных отношений нанесла спящей дочери множественные удары топором. Молодая женщина скончалась на месте от полученных ранений.
48-летняя мать убитой скрылась с места преступления. В ночь на 10 августа полиция задержала её в Ижевске.
СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
«В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения по стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает ведомство.
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