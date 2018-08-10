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Доярка предстанет перед судом за пьяное убийство в Гатчинском районе
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Доярка предстанет перед судом за пьяное убийство в Гатчинском районе 

Ivyborg.ru 36 минут назад
В Гатчинском районе Ленинградской области перед судом предстанет доярка. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщает пресс-служба Следкома по Ленобласти, инцидент произошёл утром 13 мая 2018 года в деревне Сяськелево Гатчинского района. 51-летняя женщина выпивала со знакомыми у подъезда своего дома. В этот момент к отдыхающим вышел ревнивый сожитель доярки, державший в руке нож. В ходе ссоры женщина выхватила холодное оружие и ударила им в грудь своего возлюбленного. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
Суд заключил обвиняемую под стражу по ходатайству следствия. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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