Доярка предстанет перед судом за пьяное убийство в Гатчинском районе

В Гатчинском районе Ленинградской области перед судом предстанет доярка. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщает пресс-служба Следкома по Ленобласти, инцидент произошёл утром 13 мая 2018 года в деревне Сяськелево Гатчинского района. 51-летняя женщина выпивала со знакомыми у подъезда своего дома. В этот момент к отдыхающим вышел ревнивый сожитель доярки, державший в руке нож. В ходе ссоры женщина выхватила холодное оружие и ударила им в грудь своего возлюбленного. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Суд заключил обвиняемую под стражу по ходатайству следствия. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.