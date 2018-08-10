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В Испании изъяли около девяти тонн гашиша
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В Испании изъяли около девяти тонн гашиша 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: © AP Photo / Manu Fernandez
Пятнадцать человек задержаны в испанском автономном сообществе Андалусия в рамках операции по борьбе с наркоторговлей, изъяты около девяти тонн гашиша, сообщили в Гражданской Гвардии.
Аресты произведены в провинциях Альмерия и Кадис, среди задержанных — гражданин Румынии, три выходца из стран Магриба и одиннадцать испанцев.
Обнаруженные свертки с гашишем были прикреплены к якорям в море, а также найдены в тайниках на суше и на складах.
Груз доставляли из Марокко на надувных лодках и сбрасывали в море у побережья, через какое-то время свертки с гашишем, убедившись, что их не обнаружили правоохранительные органы, поднимали и доставляли в тайники на суше.
В 2017 году испанские правоохранительные органы изъяли в общей сложности 477 тонн наркотиков, на 30% больше, чем годом ранее. В том числе 30,89 тонны кокаина, 440 килограммов героина, 16,5 тонны марихуаны, 816 тысяч растений конопли.
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