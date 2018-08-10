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Житель Ленобласти из ревности выкинул девушку из окна
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Житель Ленобласти признался, что из-за ревности выкинул девушку из окна 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Житель Ленинградской области, задержанный по подозрению в том, что из ревности выбросил из окна квартиры на четвертом этаже свою подругу, признался в совершении преступления, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее следственные органы Кингисеппского района Ленинградской области возбудили уголовное дело об убийстве после того, как в больнице скончалась 39-летняя женщина, которая была доставлена бригадой скорой помощи с тяжелыми травмами головы и тела. В ходе расследования был задержан 44-летний сожитель погибшей. По данным следствия, вечером 7 августа мужчина и женщина, будучи в нетрезвом виде, стали конфликтовать, и подозреваемый из ревности выбросил подругу из окна.
"Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает СУСК.
Как отмечает следственное управление, ранее мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы за хулиганство, кражи, а также покушения на изнасилование. В отношении него был установлен административный надзор.
В ближайшие дни подозреваемому будет предъявлено соответствующее обвинение, добавили в следственном управлении.
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