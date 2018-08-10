Ещё
Американец тайно снимал детей в бассейне и поплатился
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американец тайно снимал детей в бассейне и поплатился 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: star-telegram.com
Житель американского округа Арлингтон Дарин Ли Муир (Darin Lee Muir) был арестован за хранение детского порно. Как сообщает Dallas News, на его компьютере было обнаружено несколько сотен запрещенных файлов.
Полиция округа начала расследование в начале июня текущего года, узнав о роликах, которые якобы хранил 52-летний Муир. Он подозревается в записи видеороликов в общественном бассейне, а также в уборной.
Во время обыска в доме американца были найдены более 770 изображений и 160 видео порнографического характера с участием детей.
Сообщается, что власти также обнаружили личные переписки Муира, где он обсуждал скачивание детского порно. Несколько свидетелей подтвердили, что мужчина в реальной жизни также проявлял интерес к несовершеннолетним: к примеру, касался груди и ягодиц подруг своей дочери.
На допросе Муир признался, что ранее в ванной комнате в его доме была установлена скрытая камера. Однако, со слов мужчины, он не знает, откуда она там взялась.
Ранее полиция Новой Зеландии задержала мужчину, который тайно снимал в душевой своего дома женщин-туристок, гостивших у него. Многочисленные ролики эротического характера он выкладывал на порносайте.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов86
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране55
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг259
США применят против России план «Анаконда»411
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть21
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
00:30
Бензовоз взорвался в Омске
Пожары Происшествия
00:53
Город в городе: как развивается территория ЗИЛа
Новости Москвы
01:01
21 станция метро появится за пределами МКАД
Новости Москвы
03:54
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение