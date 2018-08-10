В Нижнем Новгороде журналиста убили после спора о политике

Фото: dayonline.ru

Полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве журналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова, сообщает портал newsnn.ru. Обезображенное тело 27-летнего мужчины было обнаружено в районе Сенной площади у заброшенного трамплина 23 июля. Опознать несчастного смогли только по татуировкам. По версии следствия, преступление совершил 28-летний знакомый журналиста Дмитрий Панкратов , занимающийся блогерством. В ночь на 22 июля Панкратов и Суворов возвращались с празднования дня рождения журналиста и коротали дорогу за беседой. Когда разговор зашел о политических взглядах, между мужчинами вспыхнул конфликт. Несогласный с оппонентом блогер взял кирпич и ударил его по голове, после чего скрылся с места преступления. Подозреваемому удавалось скрываться от правосудия на протяжении двух недель. Расследованием уголовного дела по статье "Убийство" занялась прокуратура Нижегородской области . Обстоятельства произошедшего выясняются.