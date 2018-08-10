В Пермском крае женщина зарезала дочь

По данным следствия, в четверг в одной из квартир города Чайковский Пермского края было обнаружено тело 18-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

"По подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления задержана 48-летняя мать погибшей девушки", — сообщили в СУСК.

По версии следователей, мать учинила расправу над собственным ребенком во время ссоры, попыталась скрыться, но была задержана на местном вокзале. Сейчас СК решает вопрос об избрании меры пресечения для задержанной.