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В Пермском крае женщина зарезала дочь
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В Пермском крае женщина зарезала дочь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Следователи задержали в городе Чайковском 48-летнуюю женщину, пытавшуюся скрыться после жестокого убийства собственной дочери, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю.
По данным следствия, в четверг в одной из квартир города Чайковский Пермского края было обнаружено тело 18-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".
"По подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления задержана 48-летняя мать погибшей девушки", — сообщили в СУСК.
По версии следователей, мать учинила расправу над собственным ребенком во время ссоры, попыталась скрыться, но была задержана на местном вокзале. Сейчас СК решает вопрос об избрании меры пресечения для задержанной.
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