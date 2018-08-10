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Житель Подмосковья пытался нанять убийцу для своего знакомого и теперь окажется в тюрьме на 6 лет
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Житель Подмосковья пытался нанять убийцу для своего знакомого и теперь окажется в тюрьме на 6 лет 

Вести Подмосковья 43 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Следственным отделом по городу Егорьевску ГСУ СК России по Московской области собрано достаточно доказательств для вынесения приговора местному жителю, который пытался нанять убийцу для своего знакомого, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе СК.
Судом и следствием установлено, что в январе прошлого года обвиняемый испытывал острую личную неприязнь к своему 28-летнему знакомому, с которым они вместе работали. Мужчина понимал, что сам человека убить не может, поэтому стал искать наемного убийцу. Правоохранительные органы получили информацию о намерениях обвиняемого и подослали к нему оперативного сотрудника под видом наемника.
Все встречи контролировались ГУ МВД России по Московской области. Мужчина предложил заплатить за убийство 200 000 рублей и дал 2 700 рублей предоплаты.
В феврале 2017 года состоялась встреча, где исполнитель убийства (то есть, оперативный сотрудник) показал обвиняемому личные вещи потерпевшего в качестве доказательств якобы совершенного убийства и получил часть суммы в размере 60 тысяч рублей. Тогда же обвиняемый и был задержан.
Суд приговорил мужчину к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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