Житель Подмосковья пытался нанять убийцу для своего знакомого и теперь окажется в тюрьме на 6 лет

Судом и следствием установлено, что в январе прошлого года обвиняемый испытывал острую личную неприязнь к своему 28-летнему знакомому, с которым они вместе работали. Мужчина понимал, что сам человека убить не может, поэтому стал искать наемного убийцу. Правоохранительные органы получили информацию о намерениях обвиняемого и подослали к нему оперативного сотрудника под видом наемника.

Все встречи контролировались ГУ МВД России по Московской области. Мужчина предложил заплатить за убийство 200 000 рублей и дал 2 700 рублей предоплаты.

В феврале 2017 года состоялась встреча, где исполнитель убийства (то есть, оперативный сотрудник) показал обвиняемому личные вещи потерпевшего в качестве доказательств якобы совершенного убийства и получил часть суммы в размере 60 тысяч рублей. Тогда же обвиняемый и был задержан.