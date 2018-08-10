Ещё
Пассажир авиарейса Хабаровск-Красноярск пытался проникнуть в кабину пилотов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажир авиарейса Хабаровск-Красноярск пытался проникнуть в кабину пилотов 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Пассажир авиарейса Хабаровск-Красноярск устроил скандал в самолете, а затем разгромил отделение полиции.
Как сообщили в транспортной полиции по дальневосточному федеральному округу, 34-летний мужчина начал агрессивно вести себя в салоне самолёта. На замечания сотрудников авиакомпании не реагировал. Кроме этого, пытался проникнуть в кабину пилотов. Сотрудники полиции сняли с рейса дебошира и доставили в дежурную часть полиции.
«Сломав скамейку в комнате для задержанных, гражданин начал оскорблять сотрудников полиции. В настоящее время он привлечен к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ», — добавили в полиции.
АиФ Красноярск: последние новости
Под Красноярском в подвале дачи обнаружили мёртвого мужчину У красноярцев просят помощи в розыске насильника Красноярская пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США применят против России план «Анаконда»496
Медведев сделал заявление об увольнении пожилых541
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг50
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть18
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС12
Видео
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
00:53
Город в городе: как развивается территория ЗИЛа
Новости Москвы
01:01
21 станция метро появится за пределами МКАД
Новости Москвы
03:54
Убийство медсестры в Донбассе привело Украину в восторг
В мире Украина
00:41
Украина отправит на парад женщин
Войска Армия
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
США применят против России план «Анаконда»
В мире Политика
02:23
Известную модель задержали за откровенное видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение