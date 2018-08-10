Пассажир авиарейса Хабаровск-Красноярск пытался проникнуть в кабину пилотов

Пассажир авиарейса Хабаровск-Красноярск устроил скандал в самолете, а затем разгромил отделение полиции.

Как сообщили в транспортной полиции по дальневосточному федеральному округу, 34-летний мужчина начал агрессивно вести себя в салоне самолёта. На замечания сотрудников авиакомпании не реагировал. Кроме этого, пытался проникнуть в кабину пилотов. Сотрудники полиции сняли с рейса дебошира и доставили в дежурную часть полиции.

«Сломав скамейку в комнате для задержанных, гражданин начал оскорблять сотрудников полиции. В настоящее время он привлечен к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ», — добавили в полиции.