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Связанный проволокой труп мужчины нашли в сливном коллекторе на северо-западе Москвы
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Связанный проволокой труп мужчины нашли в сливном коллекторе на северо-западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мужчина найден убитым в канализационном коллекторе на северо-западе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Днем 9 августа в районе Волоколамского шоссе, д. 112 в водосточном коллекторе, частично заполненном водой, на глубине 3 м, обнаружен труп мужчины, смерть которого наступила около четырех дней назад. На голове умершего имеются пять ссадин от удара тупым предметом, ноги стянуты проволокой, руки — веревкой», — сказал собеседник агентства.
Мужчину опознал его брат, который ранее обращался в полицию с просьбой разыскать родственника. «Было установлено, что 27-летний уроженец Узбекистана 5 августа ушел из дома в подмосковном Одинцово и пропал. Через четыре дня его тело нашли в коллекторе. В пользовании погибшего имелся автомобиль „Газель“, который был обнаружен неподалеку от места происшествия», — пояснил источник.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. С места происшествия изъяли веревки и проволоку, которыми был связан труп, а само тело отвезли в морг на экспертизу.
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