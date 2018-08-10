Связанный проволокой труп мужчины нашли в сливном коллекторе на северо-западе Москвы

«Днем 9 августа в районе Волоколамского шоссе, д. 112 в водосточном коллекторе, частично заполненном водой, на глубине 3 м, обнаружен труп мужчины, смерть которого наступила около четырех дней назад. На голове умершего имеются пять ссадин от удара тупым предметом, ноги стянуты проволокой, руки — веревкой», — сказал собеседник агентства.

Мужчину опознал его брат, который ранее обращался в полицию с просьбой разыскать родственника. «Было установлено, что 27-летний уроженец Узбекистана 5 августа ушел из дома в подмосковном Одинцово и пропал. Через четыре дня его тело нашли в коллекторе. В пользовании погибшего имелся автомобиль „Газель“, который был обнаружен неподалеку от места происшествия», — пояснил источник.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. С места происшествия изъяли веревки и проволоку, которыми был связан труп, а само тело отвезли в морг на экспертизу.