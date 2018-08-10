В Москве задержан полицейский-педофил

В правоохранительные органы ночью 9 августа позвонила мать ребёнка, сообщившая что неизвестный удерживает её дочь. Из соцсетей она узнала, что злоумышленник совершил с её дочерью, ученицей средней школы, половой акт.

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Оперативники выехали на указанное ей место, на квартире был задержан 22-летний сотрудник полиции по Москве. Он уже дал признательные показания, сообщил News.ru источник. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Как уже писал News.ru, 9 августа в Йемене казнили троих педофилов. Экзекуция проходила на глазах собравшейся толпы.

Приговоренные к смерти перед этим изнасиловали и убили десятилетнего мальчика. За это мужчин расстреляли, сделав в каждого по пять выстрелов, затем подвесили их тела на стреле крана.