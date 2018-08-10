В Бишкеке подорвали авто российского бизнесмена

В Бишкеке под автомобилем российского бизнесмена прогремел взрыв

Представитель МВД Киргизии сообщил РИА Новости , что в пятницу в центре Бишкека во дворе многоэтажного жилого дома произошел громкий хлопок; СМИ сообщают, что это был взрыв и он произошел под автомобилем российского бизнесмена.

"Сигнал в милицию от жильцов дома на улице Исанова поступил около 11.30 (8.30 мск). На место выехали сотрудники управления внутренних дел Первомайского района и ГУВД столицы. На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты", — сообщили в МВД.

По данным милиции, жильцы дома услышали хлопок, но не поняли, что это такое.

Как сообщает киргизское информагентство Kaktus, по предварительным данным взрыв произошел под автомобилем Lexus 570, принадлежащем российскому бизнесмену. По данным агентства, произошедшее могло быть акцией устрашения, так как автомобиль не получил видимых повреждений.