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Петербуржец заявил, что в метро может произойти взрыв
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Петербуржец заявил, что в метро может произойти взрыв 

Ivyborg.ru 27 минут назад
Утром 9 августа петербуржец позвонил в полицию с мобильного телефона и заявил, что в метро Северной столицы может произойти взрыв.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в правоохранительные органы и заявил, что в Петербургском метрополитене может произойти взрыв. Также мужчина уточнил, что заминированние произойдет через 3 часа.
По данным ivbg.ru, сотрудникам полиции и пожарным не удалось выявить взрывных устройств. Сотрудники экстренных служб проверили все 69 станций городского метрополитена.
Решается вопрос о мере пресечения телефонного террориста.
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