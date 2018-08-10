Петербуржец заявил, что в метро может произойти взрыв

Утром 9 августа петербуржец позвонил в полицию с мобильного телефона и заявил, что в метро Северной столицы может произойти взрыв.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в правоохранительные органы и заявил, что в Петербургском метрополитене может произойти взрыв. Также мужчина уточнил, что заминированние произойдет через 3 часа.

По данным ivbg.ru, сотрудникам полиции и пожарным не удалось выявить взрывных устройств. Сотрудники экстренных служб проверили все 69 станций городского метрополитена.

Решается вопрос о мере пресечения телефонного террориста.