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Приморские полицейские и Общественный совет организовали для детей спортивный праздник
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Приморские полицейские и Общественный совет организовали для детей спортивный праздник 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 12 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В День физкультурника полицейские и специалисты Молодежного ресурсного центра во главе с членом общественного совета при УМВД России по Приморскому краю организовали для детей и подростков из пришкольных лагерей Владивостока спортивное мероприятие.
Сотрудник полиции — титулованный спортсмен, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Станислав Мироненко провел для школьников утреннюю зарядку. Полицейский рассказал ребятам о службе в органах внутренних дел, преимуществах здорового образа жизни, важности физической культуры и спорта в жизни людей.
Кроме того, дети смогли увидеть, примерить на себя и подержать в руках под контролем сотрудников полиции оружие, амуницию, технику и спецсредства Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы полиции, представленные на экспозиции. Ребята примеряли защитную экипировку полицейских: каски и бронежилеты. В спецавтомобилях патрульно-постовой службы полиции и Госавтоинспекции школьники смогли почувствовать себя настоящими стражами правопорядка, посидев за рулем и воспользовавшись сигнальным громкоговорящим устройством.
Большой интерес у подрастающего поколения вызвало эффектное выступление четвероногого помощника полиции. По словам участников акции, самым ярким ее эпизодом стало задержание немецкой овчаркой по кличке Цай условного преступника. «Конвоировали» задержанного полицейским псом правонарушителя под одобрительные аплодисменты зрителей.
В завершении встречи сотрудники полиции провели для школьников подвижные игры и тематическую викторину о правилах безопасного поведения на дороге.
Ребята, их родители и педагоги поблагодарили организаторов за увлекательную зарядку и выразили готовность участвовать в таких спортивных праздниках чаще.
Отметим, что подобные мероприятия сотрудники полиции проводят ежегодно, чтобы приобщить молодое поколение к здоровому образу жизни, повысить правовую грамотность, а также вызвать интерес к службе в органах внутренних дел.
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