В убийстве мужчины, который утонул на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области 

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы
Следователи 63 региона определились с подозреваемым в деле об убийстве 23-летнего мужчины в Самарской области. Они предъявили обвинение местному жителю в умышленном причинении смерти другому человеку.
— Погибший мужчина попал под горячую руку в результате конфликта двух компаний, которые отдыхали на озере Костыли. Молодые люди исчерпали словесные аргументы и начали драться. 23-летний житель 63 региона получил от участников потасовки много ударов, после подозреваемый выбросил его с обрывистого берега в воду, — сообщили в следственном комитете Российской Федерации.
К расследованию непростого дела подключились и сотрудники следственного комитета России, после поступления в центральный аппарат анонимной жалобы.
Когда эксперты осмотрели тело погибшего, они пришли к выводу, что причиной смерти молодого человека стала асфиксия от утопления.
Следователи задержали обвиняемого в Самарской области. Кроме того, в деле фигурируют еще двое подозреваемых — родственник и знакомый предполагаемого злоумышленника.
В настоящее время служители закона продолжают восстанавливать все детали преступления, в том числе и роль остальных участников драки.