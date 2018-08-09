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В Башкирии будут судить серийного педофила
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В Башкирии будут судить серийного педофила 

АиФ-Уфа 16 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
46-летнего мужчину будут судить за преступления против половой неприкосновенности в отношении малолетних. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии. В марте 2012 года в полицию сообщили, что неизвестный мужчина в общежитии Уфы демонстрировал свои половые органы двум детям 8 и 5 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако установить и поймать мужчину тогда не удалось. Дело приостановили. В 2017 году сотрудники полиции в Интернете обнаружили видео и фотографии порнографического содержания с изображением маленькой девочки. Ею оказалась уже совершеннолетняя уфимка, которая подтвердила факты совершения в отношении нее преступлений против половой неприкосновенности. Она рассказала, что совершал их ее сосед с 2006 по 2012 годы. Преступления он снимал на фотоаппарат и видеокамеру. По данным фактам следком возбудил уголовное дело. Затем следователи следственного управления и оперативники уголовного розыска установили и задержали виновника — 46-летнего жителя Иглинского района. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый причастен к преступлению 2012 года, а также к трём преступлениям в отношении еще одной 11-летней девочки в 2008 году. По результатам обыска по месту жительства обвиняемого обнаружены фото и видеоматериалы порнографического содержания, на которых фигурировала потерпевшая. В ходе расследования собраны достаточные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершенным преступлениям. В целом 46-летний мужчина обвиняется в совершении 25 преступлений, по двум статьям УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних), и 19 преступлений за изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. При задержании обвиняемый рассказал о совершенных преступлениях. Но впоследствии от дальнейшей дачи показаний отказался и вину в совершенных преступлениях не признал. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
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