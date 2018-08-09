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СК Белоруссии освободит журналистов, проходящих по «делу Белта»
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СК Белоруссии освободит журналистов, проходящих по «делу Белта» 

РИА Новости 37 минут назад
РИА НОВОСТИ: СК БЕЛОРУССИИ СООБЩАЕТ, ЧТО РЕШИЛ ОСВОБОДИТЬ ИЗ-ПОД СТРАЖИ ЖУРНАЛИСТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ПО ДЕЛУ БЕЛТА
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