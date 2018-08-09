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В офисе в центре Москвы неизвестные избили мужчину и украли деньги из его чемодана
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В офисе в центре Москвы неизвестные избили мужчину и украли деньги из его чемодана 

РИАМО 1 час назад
В центре Москвы неизвестные нанесли повреждения мужчине и предположительно украли у него 2 миллиона рублей из чемодана, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Москве.
"Восьмого августа 2018 года в 11:46 сотрудники полиции получили заявление от мужчины 1969 года рождения о том, что неизвестные 7 августа 2018 года около 15 часов по адресу: Москва, улица Шаболовка, дом 2 нанесли ему в офисе телесные повреждения и предположительно похитили 2 миллиона рублей из его чемодана», — сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка, добавил он.
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