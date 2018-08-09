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Власти ЦАР готовы сотрудничать по делу об убитых журналистах, заявили в МИД
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Власти ЦАР готовы сотрудничать по делу об убитых журналистах, заявили в МИД 

РИА Новости 46 минут назад
РИА НОВОСТИ. ВЛАСТИ ЦАР ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СО СЛЕДОВАТЕЛЯМИ РФ ПО ДЕЛУ ОБ УБИТЫХ ЖУРНАЛИСТАХ, ГОТОВЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НА МЕСТЕ — МИД РФ
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