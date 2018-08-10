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Сегодня для задержанного виде-мэра Оренбурга изберут меру пресечения
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Сегодня для задержанного виде-мэра Оренбурга изберут меру пресечения 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Сегодня в Ленинском районном суде Оренбурга изберут меру пресечения для заместителя главы города по градостроительству Геннадия Борисова.
Напомним его задержали 8 августа в дневное время с поличным во дворе дома по улице Салмышской. Деньги в сумме 2 млн рублей он получил от гендиректора коммерческой организации за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства. Купюры, предполагавшиеся для передачи чиновнику, были меченными.
Следователями направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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