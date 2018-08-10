Сегодня для задержанного виде-мэра Оренбурга изберут меру пресечения

Сегодня в Ленинском районном суде Оренбурга изберут меру пресечения для заместителя главы города по градостроительству Геннадия Борисова

Напомним его задержали 8 августа в дневное время с поличным во дворе дома по улице Салмышской. Деньги в сумме 2 млн рублей он получил от гендиректора коммерческой организации за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства. Купюры, предполагавшиеся для передачи чиновнику, были меченными.

Следователями направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.