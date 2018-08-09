В СК рассказали об информаторах «банды GTA»

Следственный комитет сообщил о том, что во время планирования преступлений члены "банды GTA" использовали данные, которые им предоставляли информаторы из числа трудовых мигрантов, передает

"В некоторых случаях бандиты работали по наводке. Информацию собирал главарь банды по своей сети информаторов из числа таких же трудовых мигрантов. Однако не всегда данные оказывались точными, отсюда крайне жестокие убийства становились абсолютно бессмысленными", — сообщили в СК.

По словам старшего следователя-криминалиста Следственного комитета Романа Гивеля, следователей вводил в заблуждение тот факт, что тяжесть преступлений в ряде случаев не была оправдана, так как в половине случаев преступники ничего не похищали или сумма похищенного была незначительной.

Ранее сообщалось, что четырех членов "банды GTA" приговорили к пожизненному заключению.