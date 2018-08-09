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В Таиланде задержали россиянина
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В Таиланде задержали россиянина по запросу Интерпола 

РИА Новости 1 час назад
Фото: официальный аккаунт INTERPOL в Facebook
Гражданин РФ Иван Скиба задержан таиландской полицией в курортном городе Паттайя по запросу российского Национального центрального бюро Интерпола, сообщил РИА Новости в четверг заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
"Скиба Иван Александрович 1994 года рождения, уроженец Новосибирска, задержан таиландской полицией в курортном городе Паттайя 6 августа по запросу российского Национального центрального бюро Интерпола", — сообщил агентству дипломат.
"В России он обвиняется в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. В его отношении было заведено уголовное дело и выдано постановление на арест, однако он успел выехать в Таиланд и долгое время скрывался здесь", — добавил Пронин.
Консул сообщил, что в настоящее время Скиба ожидает суда в Таиланде по делу о хранении наркотиков: он был арестован в Паттайе 29 марта 2018 года за хранение двух таблеток метамфетамина и 0,6 грамма марихуаны. Так как количество наркотиков было небольшим, суд принял решение о его временном освобождении под залог, рассказал Пронин.
"С момента задержания по запросу российского Интерпола гражданин Скиба находится в Центре временного содержания иммиграционной полиции, где ожидает суда по делу о наркотиках. После суда и исполнения приговора по таиландскому законодательству он будет депортирован из Таиланда и доставлен в Россию в сопровождении сотрудников российского НЦБ Интерпола", — сказал консул.
По делу о хранении наркотиков россиянину может грозить денежный штраф и, по выбору судьи, условный или реальный тюремный срок. По законодательству, депортация иностранного гражданина, арестованного в Таиланде за совершение преступления, предусмотренного УК Таиланда, возможна только после исполнения назначенного судом наказания, даже при наличии запроса Интерпола на его задержание по обвинениям, предъявленным ему в другой стране.
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