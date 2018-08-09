Членам «банды GTA» вынесли приговор

Суд приговорил четверых членов банды к пожизненному заключению за убийства водителей на трассе М4 «Дон»

Мособлсуд приговорил четверых членов банды к пожизненному лишению свободы за убийстваи нападения водителей на трассе М4 «Дон», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд постановил назначить Шерджону Кодирову, Анвару Улугмурадову, Умару Хасанову, Хазратхону Додохонову наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — огласила решение судья Наталья Валикова.

Ранее сообщалось, что суд признал вышеперечисленных мужчин виновными, установив, что они совместно с другими соучастниками создали устойчивую вооруженную группу с целью совершения преступлений, в том числе нападения на граждан. В приговоре отмечалось, что все участники банды договорились между собой использовать оружие для совершения преступлений. Кроме того, все они подчинялись лидеру Ибайдулло Субханову (он оказал сопротивление и был убит правоохранителями при задержании), имели хорошую физическую подготовку, продумывали средства конспирации.

В прениях прокурор Светлана Артемьева попросила назначить: Х. Додохонову пожизненное заключение в колонии особого режима и штраф 900 тыс. руб. ; Ш. Кодирову пожизненное лишение свободы в колонии особого режима и штраф 800 тыс. руб. ; А. Улугмурадову пожизненное лишение свободы в колонии особого режима и штраф в 900 тыс. руб. ; У. Хасанову пожизненное лишение свободы в колонии особого режима и штраф 700 тыс. руб. Защита подсудимых просила при вынесении приговора учесть различные смягчающие обстоятельства, а также переквалифицировать обвинения по части эпизодов.

Мирзомавлон Мирзошарипов и Изначально на скамье подсудимых находились девять человек, однако в августе 2017 г. пятеро из них напали на конвой в здании суда. В лифте они захватили оружие у сопровождающих их конвоиров. Подсудимые Абдумуким Мамадчонов Холик Субханов были убиты на месте. Х. Додохонов и Фазлетдин Хасанов получили ранения. Последний скончался в больнице через две недели после нападения. Уголовное преследование в отношении убитых членов банды было прекращено на основании заявлений от родственников умерших.

По факту перестрелки в суде Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313 УК РФ («Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи»). По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина дело было передано в Главное следственное управление СК России . Расследование по этому делу продолжается.

Еще двоих человек из банды, как сообщили в СК РФ, не называя фамилий, будут судить в Таджикистане , где они были ранее задержаны.

Сообщения о том, что в Московской области орудует группировка, убивающая водителей на ночных трассах, появились в августе 2014 г. Серию убийств зафиксировали на трассе М4 «Дон». Злоумышленники останавливали машины с помощью шипов, после чего водителей и пассажиров расстреливали. За период существования банды ее участники совершили на территории Москвы , а также Московской и Калужской областей не менее 16 нападений, в ходе которых были убиты 17 человек и двое ранены. Были преступления и без жертв, когда обвиняемые, угрожая оружием, избивали и грабили потерпевших.