Сочинский врач пойдет под суд из-за гибели пациентки

Дело о смерти пациентки после неправильного диагноза в Сочи передали в суд

По версии следствия, 6 ноября 2016 года в городскую больницу №3 поступила 42-летняя женщина. Врач-хирург поставил диагноз «острая пневмония справа».

Далее он провёл процедуру, проколов пациентке грудную клетку, но не привлёк специалиста по ультразвуковой диагностике для точного выбора места пункции. У него также не было специальных знаний в области расшифровки результатов рентгена.

В результате произошедшего женщина скончалась. Сотрудники следственных органов завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Материалы дела переданы в суд.