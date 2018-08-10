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Сочинский врач пойдет под суд из-за гибели пациентки
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Дело о смерти пациентки после неправильного диагноза в Сочи передали в суд 

RT на русском 2 часа назад
Уголовное дело о смерти пациентки после неправильного диагноза в Сочи передали в суд, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 6 ноября 2016 года в городскую больницу №3 поступила 42-летняя женщина. Врач-хирург поставил диагноз «острая пневмония справа».
Далее он провёл процедуру, проколов пациентке грудную клетку, но не привлёк специалиста по ультразвуковой диагностике для точного выбора места пункции. У него также не было специальных знаний в области расшифровки результатов рентгена.
В результате произошедшего женщина скончалась. Сотрудники следственных органов завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Материалы дела переданы в суд.
Ранее газета «Аргументы неделi» сообщала, что в Хакасии завели дело из-за смерти беременной женщины через час после приезда скорой.
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Комментарии1  Ещё 4 источника 
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