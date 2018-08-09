В прославившейся электрошокерами колонии нашли два тела

В прославившейся электрошокерами российской колонии нашли тела двоих осужденных

В производственной зоне ИК №5 в Забайкалье нашли тела двух осужденных, сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказания.

Последние новости

"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей

Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости

Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет