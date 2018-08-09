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В прославившейся электрошокерами колонии нашли два тела
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В прославившейся электрошокерами российской колонии нашли тела двоих осужденных 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
В производственной зоне ИК №5 в Забайкалье нашли тела двух осужденных, сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказания.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
«Проведены фотосъемка, опрос свидетелей и должностных лиц, — отмечено в тексте. — По предварительным данным, при осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено».
Ранее в той же колонии организовали проверку по сообщению о применении электрошокеров и газа к заключенным, передает ТАСС. 11 июля осужденные Александр Нохрин и Евгений Афанасьев. рассказали адвокату Алане Семигузовой о том, что их избили в библиотеке исправительного учреждения.
Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что к одному из заключенных колонии действительно была применена сила из-за неподчинения администрации.
7 августа сообщалось о переводе заключенного Евгения Макарова, которого подвергли пыткам в ярославской колонии, поместили в штрафной изолятор из-за отказа мыть унитаз под видеозапись.
В июле было опубликовано видео, на котором около десятка сотрудников ИК №1 Ярославской области пытают закованного в наручники Евгения Макарова: ему били по ногам резиновыми палками и обливали голову водой из ведра. После обнародования ролика возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержано 12 человек.
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