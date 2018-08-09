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Бывшего монаха приговорили к 114 годам тюрьмы
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Бывшего монаха приговорили к 114 годам тюрьмы 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Artur Widak
Суд в Таиланде вынес обвинительный приговор бывшему монаху Вирапхону Сукпхону, занимавшегося мошенничеством, отмыванием денег и совершением преступлений с использованием компьютера. Он приговаривается к 114 годам тюремного заключения.
Сукпхон осужден за мошенничество на 87 лет, а за отмывание денег — на 24 года. Из-за нарушения закона о компьютерных преступлениях суд добавил ему еще три года тюрьмы. Также бывший монах подозревается в изнасиловании 15-летней девочки, однако тайский суд примет решение по этому делу только в октябре, сообщила The Nation.
Несмотря на вынесенный приговор, Сукпхона ожидает 20 лет заключения, потому что это максимально-возможный по местному законодательству срок.
Ранее News.ru писал о том, что бывшего буддийского монаха из северо-восточной провинции Таиланда арестовали по подозрению в убийстве по неосторожности. Трагедия произошла во время ритуала изгнания «злых духов».
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