В США арестован организатор тренировочной базы, где детей учили убивать 

В американском штате Нью-Мексико полиция обнаружила тренировочный лагерь, где несовершеннолетних детей обучали стрельбе. Был задержан организатор базы — сын Сираджа ибн Ваххаджа — радикального проповедника, подозреваемого в причастности к теракту в Нью-Йорке в 1993 году. Задержанному, помимо жестокого обращения с детьми, инкриминируется похищение собственного сына, останки которого были обнаружены на этой же базе. Лагерь удалось найти после того, как власти получили анонимное сообщение: «Мы голодаем, нам нужна еда и вода». Подробнее — в видео RT.