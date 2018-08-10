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В США арестован организатор тренировочной базы, где детей учили убивать
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В США арестован организатор тренировочной базы, где детей учили убивать 

RT на русском 25 минут назад
Фото: KM.RU
В американском штате Нью-Мексико полиция обнаружила тренировочный лагерь, где несовершеннолетних детей обучали стрельбе. Был задержан организатор базы — сын Сираджа ибн Ваххаджа — радикального проповедника, подозреваемого в причастности к теракту в Нью-Йорке в 1993 году. Задержанному, помимо жестокого обращения с детьми, инкриминируется похищение собственного сына, останки которого были обнаружены на этой же базе. Лагерь удалось найти после того, как власти получили анонимное сообщение: «Мы голодаем, нам нужна еда и вода». Подробнее — в видео RT.
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