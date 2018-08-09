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Под Смоленском задержан гражданин Таджикистана, подозреваемый в терроризме
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Под Смоленском задержан гражданин Таджикистана, подозреваемый в терроризме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 9 авг — РИА Новости. Скрывавшийся на территории Смоленской области гражданин Таджикистана задержан по подозрению в террористической деятельности, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального управления ФСБ.
"В рамках работы по розыску лиц, причастных к террористической деятельности, в том числе участников международных террористических организаций, УФСБ по Смоленской области выявлен гражданин Республики Таджикистан 1972 года рождения, который скрывался на территории Смоленской области от уголовного преследования за совершение в Таджикистане преступлений террористического характера ", — отметил собеседник агентства.
По его словам, по инициативе органов безопасности задержанному аннулирован вид на жительство в РФ. По данным УФСБ, гражданина Таджикистана экстрадировали на родину, где он был задержан правоохранительными органами республики.
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