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Сомнительные морепродукты изъяли во Владивостоке
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Сомнительные морепродукты изъяли во Владивостоке 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники Россельхознадзора выявили во Владивостоке почти 80 килограммов морепродуктов сомнительного качества. Всю партию изъяли. Об этом сообщило управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.
Инспекторы Россельхознадзора провели внеплановую проверку во Владивостоке. Они выявили свыше 80 килограммов морепродуктов сомнительного качества. Крабы, гребешки и креветки были изъяты из продажи.
На упаковках товаров отсутствовали маркировки, по которым можно отследить срок их годности. Также у продавца не было ветеринарных сопроводительных документов.
На данный момент морепродукты находятся на изолированном хранении. Их планируют уничтожить. Нарушителя привлекут к административной ответственности.
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