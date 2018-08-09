Сомнительные морепродукты изъяли во Владивостоке

Сотрудники Россельхознадзора выявили во Владивостоке почти 80 килограммов морепродуктов сомнительного качества. Всю партию изъяли. Об этом сообщило управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.

Инспекторы Россельхознадзора провели внеплановую проверку во Владивостоке. Они выявили свыше 80 килограммов морепродуктов сомнительного качества. Крабы, гребешки и креветки были изъяты из продажи.

На упаковках товаров отсутствовали маркировки, по которым можно отследить срок их годности. Также у продавца не было ветеринарных сопроводительных документов.

На данный момент морепродукты находятся на изолированном хранении. Их планируют уничтожить. Нарушителя привлекут к административной ответственности.