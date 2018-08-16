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Пропавший в Приморье мальчик найден мертвым
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Пропавший в Приморье неделю назад восьмилетний мальчик найден мертвым 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пропавший неделю назад в селе Рощино в Приморье 8-летний мальчик найден мертвым, сообщает "Прим Поиск" в Instagram.
Ранее региональное УМВД РФ сообщало, что полицейские и волонтеры разыскивают 8-летнего мальчика, который 9 августа в 17.30 (10.30 мск) ушел из дома в селе Рощино и не вернулся.
"Даниил И. найден… погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким мальчика", — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю, тело ребенка нашли в реке Большая Уссурка, для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
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