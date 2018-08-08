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СК Белоруссии сообщил о новых задержаниях по «делу БелТА»
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СК Белоруссии сообщил о новых задержаниях по «делу БелТА» 

ТАСС 10 часов назад
МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали новых подозреваемых по делу о несанкционированном доступе к информации госагентства БелТА. Об этом сообщили в среду в Следственном комитете Белоруссии.
"Сегодня проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи». Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский", — проинформировали представители следствия.
Как заявили в СК республики, следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществляются мероприятия, направленные «на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств совершенных противоправных действий». «В рамках данных мероприятий сотрудниками проверяется имеющаяся и поступающая в ходе предварительного расследования информация», — отметили в комитете.
Ранее Следственный комитет по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбудил дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Белоруссии ("несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда"). По данным следствия, на протяжении 2017-2018 годов без ведома и согласия БелТА более 15 тыс. раз несанкционированно совершались подключения к информационным базам агентства. В соответствии с белорусским законодательством подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее по «делу БелТА» было задержано пять человек. В их числе сотрудники белорусского портала Tut.by Марина Золотова, Анна Калтыгина и корреспондент информационного агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова. СМИ также сообщили о задержании сотрудников Tut.by Галины Уласик и Анны Ермачонок.
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