В Ереване суд оставил под стражей лидера группы, захватившей здание ППС

ЕРЕВАН , 8 авг — РИА Новости . Суд в Ереване отклонил в среду ходатайство об освобождении Павла Манукяна — одного из лидеров вооруженной группы, захватившей в 2016 году здание патрульно-постовой службы полиции в армянской столице, передает корреспондент РИА Новости.

"Отклонить ходатайство адвоката Азата Шахбазяна об освобождении Манукяна под личное поручительство", — заявил судья Месроп Макян. За подсудимого поручись депутаты парламента от фракции «Царукян». Судья обосновал свое решение тем, что в деле появились новые обстоятельства, и находясь на свободе Манукян может оказать влияние на других фигурантов.

Ранее Манукян заявил, что выстрел, в результате которого скончался полицейский, произвел не подсудимый Армен Билян, как утверждает следствие, а еще один член группы — Эдвард Григорян. Кроме того, по его словам, другой подсудимый — Мхитар Аветисян — вскрыл банкомат на территории ППС.

Группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Они требовали отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семь пострадавших — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.