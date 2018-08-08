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Основателя белорусского портала Tut.by вызвали на допрос в СК
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Основателя белорусского портала Tut.by вызвали на допрос в СК 

РИА Новости 2 часа назад
РИА Новости. Основатель белорусского портала Tut.by, ряд сотрудников которого задержаны по «делу Белта», сообщил, что его вызвали на допрос в СК
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