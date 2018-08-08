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За надругательство над ребенком ярославцу грозит 20 лет колонии
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За надругательство над ребенком ярославцу грозит 20 лет колонии 

АиФ 13 минут назад
Фото: АиФ
Следователи СУ СК России по Ярославской области завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого по статье УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, с августа 2014 по май 2015 года в одном из частных домов Ярославля мужчина «неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера» в отношении девятилетней дочери своей сожительницы.
В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств по делу, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
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