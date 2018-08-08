Мигранты изнасиловали женщину и выбросили ее из окна

СК заподозрил мигрантов в изнасиловании женщины, выброшенной ими из окна

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 УК (изнасилование), п. «а» ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), сообщается на сайте петербуржского СК.

Подозреваемыми являются четверо граждан Узбекистана в возрасте от 19 до 25 лет, все они задержаны.

«4 августа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в номере одной из гостиниц, расположенных в Невском районе города, [подозреваемые] избили женщину 1993 года рождения, затем изнасиловали и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После чего выбросили потерпевшую из окна третьего этажа», — сообщает пресс-служба.

Женщина получила травмы разной степени тяжести, ее госпитализировали. Троих подозреваемых взяли под стражу, следствие намерено также ходатайствовать об аресте четвертого фигуранта дела. Следователи планируют предъявить всем подозреваемым обвинение.