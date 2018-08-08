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Китайская полиция задержала 31 наркоторговца и конфисковала более 16 кг наркотиков
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Китайская полиция задержала 31 наркоторговца и конфисковала более 16 кг наркотиков 

ИА Синьхуа 18 минут назад
Шицзячжуан, 8 августа /Синьхуа/ — Полиция задержала 31 наркоторговца и конфисковала 16,2 кг наркотиков в городах Чанчжи провинции Шаньси и Ханьдань провинции Хэбэй /Северный Китай/. Об этом сообщили 8 августа правоохранительные органы провинции Хэбэй.
В марте текущего года в полицию города Ханьдань поступила информация о том, что мужчина по фамилии Ли занимается наркобизнесом. Было начато расследование.
8 июня в городе Чанчжи полиция задержала подозреваемого по фамилии Хо и конфисковала 1,7 кг метамфетамина и одно имитационное оружие. Затем полиция задержала в другом микрорайоне подозреваемого по фамилии Чжан и конфисковала 1,5 кг метамфетамина. Спустя три дня был задержан подозреваемый по фамилии Хуан и изъято 13 кг меткатинона.
С тех пор полиция задержала еще 28 подозреваемых. В настоящее время расследование дела продолжается. -0-
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