Китайская полиция задержала 31 наркоторговца и конфисковала более 16 кг наркотиков

Шицзячжуан, 8 августа / Синьхуа / — Полиция задержала 31 наркоторговца и конфисковала 16,2 кг наркотиков в городах Чанчжи провинции Шаньси и Ханьдань провинции Хэбэй /Северный Китай/. Об этом сообщили 8 августа правоохранительные органы провинции Хэбэй.

В марте текущего года в полицию города Ханьдань поступила информация о том, что мужчина по фамилии Ли занимается наркобизнесом. Было начато расследование.

8 июня в городе Чанчжи полиция задержала подозреваемого по фамилии Хо и конфисковала 1,7 кг метамфетамина и одно имитационное оружие. Затем полиция задержала в другом микрорайоне подозреваемого по фамилии Чжан и конфисковала 1,5 кг метамфетамина. Спустя три дня был задержан подозреваемый по фамилии Хуан и изъято 13 кг меткатинона.

С тех пор полиция задержала еще 28 подозреваемых. В настоящее время расследование дела продолжается. -0-