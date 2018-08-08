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Суд в Ереване освободил еще одного боевика «Сасна црер»
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Суд в Ереване освободил еще одного боевика «Сасна црер» 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 8 августа. /ТАСС/. Ереванский суд общей юрисдикции освободил под подписку о невыезде еще одного боевика военизированной группы «Сасна црер» Гагика Егиазаряна, который в июле 2016 года в составе группы атаковал полицейский полк в центре столицы Армении. Заседание суда транслировалось в режиме реального времени по местным новостным порталам.
"Принимая во внимание письменное ходатайство депутатов парламента Энфиаджяна, Асоян и Назаряна, суд решил удовлетворить ходатайство защиты и отпустить под подписку о невыезде подсудимого Егиазаряна", — заявил судья Месроп Макян.
Ранее ереванский суд отпустил под подписку о невыезде лидера боевиков Жирайра Сефиляна и еще 21 фигуранта этого дела.
17 июля 2016 года вооруженная группа лиц, впоследствии назвавшая себя «Сасна црер», захватила в Ереване здание полиции. Группа нападавших потребовала освобождения своего лидера Жирайра Сефиляна, арестованного за приобретение оружия и приговоренного к 10 с половиной годам тюремного заключения, а также отставки президента и правительства Армении. В результате нападения погибли трое полицейских.
ТАСС: последние новости
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