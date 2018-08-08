В Кропоткине 40-летняя женщина убила сожителя 

Краснодар. 8 августа — Новая Кубань. Преступление на бытовой почве произошло в ночь на 2 августа в Кропоткине, где в одном из домов проживали 40-летняя женщина и 41-летний мужчина.
По предварительным данным, между сожителями возник конфликт в ходе застолья. Разгоряченная алкогольными напитками женщина во время ссоры нанесла оппоненту удар кухонным ножом в область груди. По словам подозреваемой. Она быстро осознала противоправность своих действий и попыталась помочь сожителю. Мужчина отказался от госпитализации и лег спать, но утром он был доставлен в больницу, где скончался спустя два дня.
В отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
— В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного убийства. Расследование уголовного дела продолжается, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.