В Кропоткине 40-летняя женщина убила сожителя

Краснодар . 8 августа — Новая Кубань. Преступление на бытовой почве произошло в ночь на 2 августа в Кропоткине, где в одном из домов проживали 40-летняя женщина и 41-летний мужчина.

По предварительным данным, между сожителями возник конфликт в ходе застолья. Разгоряченная алкогольными напитками женщина во время ссоры нанесла оппоненту удар кухонным ножом в область груди. По словам подозреваемой. Она быстро осознала противоправность своих действий и попыталась помочь сожителю. Мужчина отказался от госпитализации и лег спать, но утром он был доставлен в больницу, где скончался спустя два дня.

В отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».