В Самаре проходит изучение общественного мнения о работе полиции

С целью изучения отношения граждан к деятельности сотрудников полиции , степени доверия населения к органам внутренних дел и уровня чувства защищенности от противоправных посягательств в Самаре проводится изучение общественного мнения о работе полиции.

В настоящее время рабочие группы, сформированные из числа сотрудников ГУ МВД России по Самарской области и представителей Общественного совета при УМВД России по Самаре, провели опросы в Кировском и Промышленном районах Самары. Всего планируется опросить жителей всех 9 районов города.

Анкетирование на территории г. Самары будет проводиться с 6 по 20 августа в местах массового скопления горожан. Также сотрудники полиции будут проводить поквартирный обход домов.

Сотрудники органов внутренних дел предложат гражданам ответить на пять вопросов. Опрос будет проводиться анонимно. Сведения, полученные по результатам исследования общественного мнения, будут использованы только в обобщенном виде.

В опросе смогут принять участие совершеннолетние граждане Российской Федерации и других государств, лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории района, в следующие дни:

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