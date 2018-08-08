СК возбудил дело после крушения вертолета Ми‐2 в районе станицы Новомышастовская на Кубани

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета МИ‐2 в районе станицы Новомышастовская Красноармейского района ( Краснодарский край ). Об этом сообщили в пресс‐службе Южного СУТ СК России.

Виновных накажут за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 2 августа 2018 года около 07:45 рухнул вертолет МИ-2. До этого он выполнял авиационно-химические работы на рисовых полях рядом со станицей Новомышастовская. Авария унесла жизнь пилота. От полученных травм он скончался на месте. Вертолет сгорел.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.