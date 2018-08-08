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СК завел дело после крушения вертолета на Кубани
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СК завел дело после крушения вертолета на Кубани 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после падения 2 августа вертолета Ми-2 на Кубани, в результате которого погиб пилот, сообщается на сайте СК РФ.
Как ранее сообщало Южное СУСК РФ на транспорте, по предварительным данным, вертолет потерпел крушение между 8 и 9 часами на территории агрокомплекса около станицы Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края. Управлял машиной пилот 1969 года рождения, житель Ставропольского края. В результате крушения воздушное судно загорелось, пилот погиб. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, изымаются документы хозяйства, которому оказывались услуги, опрашиваются сотрудники предприятия, добавляет управление.
"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении
По версии следствия, 2 августа во время авиационно-химических работ на рисовых полях в районе станицы Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2 бортовой номер RA-15652, в результате которого пилот погиб на месте. Добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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