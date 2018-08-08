Еще четыре члена банды Басаева пойдут под суд

В Дагестане пойдут под суд еще четыре члена банды Басаева

Расследование уголовных дел в отношении еще четырех членов банды Шамиля Басаева Эмира Хаттаба завершено, они предстанут перед судом, сообщает в среду СК РФ

"В Республике Дагестан перед судом предстанут четыре члена банды Шамиля Басаева. Завершено расследование уголовного дела в отношении Марата Даутова, Дамира Мухатдинова, Руслана Аджибрагимова и Батырбека Бакиева — участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Они обвиняются в совершении преступлений "Вооруженный мятеж, бандитизм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в середине июля 1999 года жители Ставропольского края Даутов, Мухатдинов, Аджибрагимов и Бакиев вступили в состав банды под руководством Басаева и Хаттаба . В период с 7 по 24 августа 1999 года около 1 тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ , совершили посягательство на жизнь военнослужащих ВС РФ, осуществляющих обеспечение общественной безопасности на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате обстрела, учиненного участниками банды, в том числе Даутовым, Мухатдиновым, Аджибрагимовым и Бакиевым, убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.

Добавляется, что в ходе предварительного расследования по уголовному делу установлены, признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве 72 военнослужащих или их близких родственника. В отношении потерпевших проведено 72 судебно-медицинские экспертизы. По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски.

Кроме того, за совершение этих преступлений в период с 1999 по 2018 годы осуждены и приговорены к срокам от 3 до 15 лет более 70 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. Сейчас по уголовному делу привлекаются еще два участника нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение