Ещё
Еще четыре члена банды Басаева пойдут под суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Дагестане пойдут под суд еще четыре члена банды Басаева 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Расследование уголовных дел в отношении еще четырех членов банды Шамиля Басаева Эмира Хаттаба завершено, они предстанут перед судом, сообщает в среду СК РФ.
"В Республике Дагестан перед судом предстанут четыре члена банды Шамиля Басаева. Завершено расследование уголовного дела в отношении Марата Даутова, Дамира Мухатдинова, Руслана Аджибрагимова и Батырбека Бакиева — участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Они обвиняются в совершении преступлений "Вооруженный мятеж, бандитизм, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в середине июля 1999 года жители Ставропольского края Даутов, Мухатдинов, Аджибрагимов и Бакиев вступили в состав банды под руководством Басаева и Хаттаба. В период с 7 по 24 августа 1999 года около 1 тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ, совершили посягательство на жизнь военнослужащих ВС РФ, осуществляющих обеспечение общественной безопасности на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате обстрела, учиненного участниками банды, в том числе Даутовым, Мухатдиновым, Аджибрагимовым и Бакиевым, убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.
Добавляется, что в ходе предварительного расследования по уголовному делу установлены, признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве 72 военнослужащих или их близких родственника. В отношении потерпевших проведено 72 судебно-медицинские экспертизы. По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски.
Кроме того, за совершение этих преступлений в период с 1999 по 2018 годы осуждены и приговорены к срокам от 3 до 15 лет более 70 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. Сейчас по уголовному делу привлекаются еще два участника нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение
Последние новости
Актеру Сами Насери, избитому в Москве, сделали операцию Киев доиграется с бандеровскими лозунгами Названы самые быстроржавеющие подержанные автомобили
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Антироссийские санкции провалились86
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»96
Эстония закрыла небо для НАТО97
Чего добился Пашинян за три месяца во власти48
Японский аналитик был поражен после посещения Курил178
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
04:26
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»
Армия Украина
00:38
Эстония закрыла небо для НАТО
В мире Армия
00:15
Волочкову обманули на 1,5 миллиона
Шоу-бизнес
00:39
Насери попытался прикрыться Федором Конюховым
Шоу-бизнес
01:12
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение