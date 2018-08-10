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Карине Цуркан продлили арест
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Суд отказался выпускать из СИЗО Карину Цуркан 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лефортовский суд Москвы в пятницу продлил до 14 ноября содержания под стражей бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемой Цуркан меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 ноября", — огласила решение судья Анна Антипова.
Заседание прошло в закрытом режиме.
Как сообщил адвокат Цуркан Иван Павлов, ее обвиняют в передаче спецслужбам Молдавии данных о российских энергетических компаниях. По словам защитника, Цуркан обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы.
В апреле 2015 года, девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она передала этот документ спецслужбе Молдавии. При этом, как подчеркивает защитник, непонятно где, как и при как обстоятельствах состоялась передача сведений.
По его словам, специалисты, привлечённые ФСБ, пришли к заключению, что сведения в этом документе составляют гостайну. Цуркан себя виновной не считает.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому о фабуле практически ничего не известно. По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014–2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в "сливе" Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
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