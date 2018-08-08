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Рвавшего цветы у Вечного огня в Петербурге поймали
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В Петербурге задержали мужчину, который рвал цветы и венки у Вечного огня 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который рвал цветы и венки и бросал их в Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение от очевидцев о мужчине, который на Марсовом поле рвет цветы, венки и бросает в Вечный огонь, поступило в полицию 7 августа.
"Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и доставили его в отдел полиции. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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