Рвавшего цветы у Вечного огня в Петербурге поймали

В Петербурге задержали мужчину, который рвал цветы и венки у Вечного огня

Сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который рвал цветы и венки и бросал их в Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге , сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сообщение от очевидцев о мужчине, который на Марсовом поле рвет цветы, венки и бросает в Вечный огонь, поступило в полицию 7 августа.

"Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и доставили его в отдел полиции. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.